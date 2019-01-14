Кинотеатр "Киев" является памятником архитектуры и его целевое назначение после аренды не может быть изменено - КГГА

Назначение здания столичного кинотеатра "Киев" не изменится после проведения конкурса на его аренду, заявляет заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

"Хочу напомнить, что кинотеатр является памятником архитектуры местного значения и его целевое назначение не может быть изменено, он исключительно кинотеатр", - заявил В.Слончак на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, перед заключением договора аренды арендатор должен заключить охранный договор с департаментом охраны культурного наследства, в котором будет четко определено целевое назначение здания, - кинотеатр.

"У нас есть условия конкурса, что можно проводить и что будет проводиться, никакого казино, я вас уверяю, не может там быть, его назначение, как кинотеатр", - подчеркнул В.Слончак.

Он также сообщил, что в течение месяца – полтора будет объявлен конкурс на аренду помещения, победителем которого станет тот, кто предложит наибольший процент суммы от аренды.

"На сегодняшний день городской властью принято решение для выполнения плановых показателей поступлений в бюджет от арендной платы … признано целесообразным проведение процедуры проведения прозрачного конкурса по передаче здания кинотеатра в арендное пользования для осуществления кинопоказов и проведение культурно-художественных мероприятий", - рассказал В.Слончак.

По словам замглавы КГГА, в соответствии с новым порядком проведения конкурса на право аренды коммунального имущества города Киева "победителем конкурса будет определен тот субъект хозяйствования, который предложил наибольший процент размера арендной платы".

В.Слончак также отметил, что перед конкурсом будет определена рыночная стоимость здания кинотеатра, а в конкурсе могут принимать участие любые лица, в том числе и предыдущий арендатор.

Он напомнил, что имущественный комплекс был передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью Культурный центр кинотеатр "Киев" в 1998 году решением КГГА. Договор аренды был заключен на десять лет сроком до 4 января 2009 года и был пролонгирован до 4 января 2019 года.

Замглавы КГГА обратил внимание, что площадь кинотеатра - 7131 кв. м, арендная плата составляет 47 тыс. грн (в месяц - ИФ). По его словам, арендатор заключил также четыре договора субаренды на площадь 886 кв. м, за которую арендатор получал 208 тыс. грн.

Как отметил директор департамента коммунальной собственности Киева Андрей Гудзь, договора субаренды были оформлены с нарушением законодательства, поскольку срок их действия был дольше, чем срок действия договора аренды.

По словам А.Гудзя, согласно предварительной оценке ожидается, что стартовая цена конкурса на право аренды "будет не меньше 700 тыс. грн за месяц".

Кинотеатр "Киев" открыт в центре украинской столицы 23 ноября 1952 года. Он находится в плотной застройке квартала между жилыми домами конца 19 - начала 20 века.