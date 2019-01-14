Экономика

10:10 14.01.2019

Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $59,8 за баррель

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Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $59,8 за баррель

 Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после активного роста на прошлой неделе.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:17  подешевели на $0,68 (1,12%) - до $59,80 за баррель. На торгах в пятницу их цена снизилась на $1,2 (1,95%) и составляла на закрытие $60,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,60 (1,16%) - до $50,99 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $1 (1,9%), завершив торги на отметке $51,59 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+.

Теги: #цены #нефть
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