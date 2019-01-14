Экономика

10:08 14.01.2019

Курс доллара США снижается, рынок ждет голосования в Британии во вторник

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Курс доллара США снижается, рынок ждет голосования в Британии во вторник

Курс доллара США снижается в ходе торгов в понедельник.

Одной из причин этого, по мнению аналитиков, могли стать данные об инфляции в США, опубликованные в конце прошлой недели.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем, по данным министерства труда. К декабрю 2017 года они увеличились на 1,9%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами рынка.

Таким образом, потребительские цены в декабре снизились в помесячном выражении впервые за 9 месяцев, а годовой показатель инфляции опустился ниже 2% впервые с августа 2017 года. Еще полгода назад рост цен в годовом выражении достигал 2,9%.

Евро торгуется утром в районе $1,1479 против $1,1469 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 124,10 иены по сравнению со 124,42 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 108,10 иены против 108,48 иены в пятницу.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2851 против $1,2844 днем ранее и 1,1195 евро по сравнению с 1,1199 в пятницу.

Теги: #доллар #валюта #цены #курсы
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