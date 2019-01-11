В ГФС отрицают возможное продление льготного режима оформления авто на еврономерах

Заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий отрицает информацию о возможном продлении льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

"По этому поводу сообщаю: согласно информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Южаниной Н.П., продление льготного периода не планируется", – написал он в соцсети Facebook в пятницу.

При этом В.Кривицкий напомнил, что действие льготного периода завершается 22 февраля 2019 года.

"После 22 февраля 2019 года собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза… А уже с мая этого года к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства", – подчеркнул он.

"С начала года в зонах таможенного контроля некоторых таможен накопилось значительное количество автомобилей, собственники которых ожидают уплаты установленных государством платежей, завершения процедуры на таможне и в законном русле использовать автомобили. Однако быстрому процессу мешают действия некоторых "популистов", которые советуют собственникам автомобилей не спешить с таможенным оформлением, аргументируют тем, что будет продолжено действие льготного периода, изменен временный порядок таможенного оформления транспортных средств и т. д.", – отметил В.Кривицкий.