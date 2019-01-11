ВБ запустил пилотный проект спутникового мониторинга сельхозземель в трех областях Украины

Всемирный банк (ВБ) завершил первую часть пилотного проекта спутникового мониторинга сельскохозяйственных земель во Львовской, Киевской и Николаевской областях.

Об этом сообщила пресс-служба американской компании EOS, которая реализовала данный проект.

Согласно сообщению, компания на основе данных космического мониторинга провела анализ растительного покрова земной поверхности. Это позволило создать карты посевов сельхозкультур, определить точные границы полей, а также выделить все основные типы покрытий на территории трех областей за период с 2016 по 2018 год.

"Проект был запущен в мае 2018 года в рамках пятилетней программы ВБ по повышению прозрачности и эффективности управления земельными активами в Украине - Land Transparency. К концу декабря мы представили отчет по первой части проекта. Продолжение проекта будет, однако в каком формате пока что неизвестно", - рассказала координатор проектов EOS Наталья Боротканич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным компании, космический мониторинг позволяет точно оценить площадь посевов, отслеживать состояние растений на всех фазах роста, прогнозировать урожай на ранних стадиях и контролировать агрооперации.

"Когда мы начнем мониторить рынок земли из космоса, будет тяжелее подделать данные. В результате мониторинга мы увидели, что не везде осуществляется севосмена, мы увидели ошибки в кадастре. Сейчас мы не знаем, сколько и каких культур на самом деле растет в Украине. Мы получаем данные статистики от фермеров, но очень часто они подают данные неправильно. А космические технологии позволят нам все это контролировать", - пояснила Н.Боротканич.

По ее словам, ВБ реализует проект Land Transparency при финансовой поддержке ЕС, заказчиком проекта является украинское правительство. В проекте принимают участие представители госорганов, в частности, Госгеокадастра.

По мнению EOS, спутниковый мониторинг должен способствовать развитию рынка агрострахования, потенциал которого в Украине оценивается в $50 млн.

EOS (Earth Observation System) занимается разработкой решений по применению анализа данных спутникового мониторинга. Центральный офис компании находится в Менло Парк (Калифорния). В Украине компания имеет R&D центры в Киеве, Днепре и Харькове. Штат – 200 сотрудников.