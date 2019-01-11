Украинцы за 1,5 месяца оформили 24,6 тыс. авто на еврономерах по новым правилам – Минфин

Украинцы по состоянию на 10 января этого года оформили 24,6 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией по новым правилам, сообщило Министерство финансов на сайте в пятницу.

В том числе 21 тыс. оформленных авто пребывала в Украине с нарушением таможенного режима, уточнило министерство.

По данным Минфина, общая сумма поступлений в бюджет от их таможенного оформления достигла 1,566 млн грн, в том числе 158,2 млн грн – пошлина, 495,5 млн грн – налог на добавленную стоимость, 738 млн грн – акцизный налог, а также 174,1 млн грн были уплачены за освобождение от админответственности за нарушения таможенных режимов.

За две последние недели среднее суточное количество оформленных автомобилей с иностранной регистрацией составило 1,5 тыс. ед., отметил Минфин.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. "евроблях") установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможки в течение 90 календарных дней.