Экономика

18:21 11.01.2019

Нефть дешевеет в пятницу, но завершает неделю рекордными ростом за два года

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Нефть дешевеет в пятницу, но завершает неделю рекордными ростом за два года

 Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в пятницу, однако завершают неделю максимальным ростом за два года на оптимизме по поводу сокращения поставок со стороны ОПЕК+ и роста мировой экономики.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 кв подешевели на $0,48 (0,78%) - до $61,20 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость Brent поднималась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря 2018 года.

Цена февральского контракта на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,32 (0,61%) - до $52,27 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 7,3%, WTI - на 9%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.

Теги: #цены #нефть
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