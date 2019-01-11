Сайты Гослекслужбы, Мининформполитики, Гоструда и Госпогранслужбы лидируют в рейтинге органов исполнительной власти

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) провел мониторинг информационного наполнения официальных сайтов центральных и местных органов исполнительной власти во втором полугодии 2018 года.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госкомтелерадио, лидерами рейтинга среди 64 центральных органов исполнительной власти стали Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Министерство информационной политики Украины, Государственная служба Украины по вопросам труда, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и администрация Государственной пограничной службы Украины.

"Они имеют максимальный показатель информационной прозрачности 100%. В то же время наименьшее значение показателя информационной прозрачности имеет веб-сайт Национальной службы здоровья Украины (47,14%)", - сказано в сообщении.

Также лучшими среди 25 веб-сайтов областных государственных администраций и Киевской городской госадминистрации признаны сайты Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Херсонской, Черниговской ОГА. "Все они имеют высокие показатели информационной прозрачности", – отметили в Госкомтелерадио.

Также сообщается, что значительную динамику роста информационной прозрачности среди центральных органов исполнительной власти продемонстрировали Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Национальная полиция Украины, Государственная миграционная служба Украины, Министерство образования и науки Украины, Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины и Министерство культуры Украины, а среди местных органов исполнительной власти - Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Луганская, Волынская Кировоградская и Черновицкая областные госадминистрации.

По информации Госкомтелерадио, такой рост обусловлен, прежде всего, реализованными мерами по адаптации своих сайтов к потребностям лиц с нарушениями зрения и слуха.

"По состоянию на 22.12.2018 года полностью выполнили требования нормативно-правовых актов по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха 47% центральных органов исполнительной власти и 76% местных органов исполнительной власти. Частичную адаптацию своих сайтов к потребностям лиц с нарушениями зрения и слуха осуществили 11% центральных и 12% местных органов исполнительной власти", - сказано в сообщении.