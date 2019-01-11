Экономика

17:47 11.01.2019

Сайты Гослекслужбы, Мининформполитики, Гоструда и Госпогранслужбы лидируют в рейтинге органов исполнительной власти

2 мин читать
Сайты Гослекслужбы, Мининформполитики, Гоструда и Госпогранслужбы лидируют в рейтинге органов исполнительной власти

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) провел мониторинг информационного наполнения официальных сайтов центральных и местных органов исполнительной власти во втором полугодии 2018 года.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госкомтелерадио, лидерами рейтинга среди 64 центральных органов исполнительной власти стали Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Министерство информационной политики Украины, Государственная служба Украины по вопросам труда, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и администрация Государственной пограничной службы Украины.

"Они имеют максимальный показатель информационной прозрачности 100%. В то же время наименьшее значение показателя информационной прозрачности имеет веб-сайт Национальной службы здоровья Украины (47,14%)", - сказано в сообщении.

Также лучшими среди 25 веб-сайтов областных государственных администраций и Киевской городской госадминистрации признаны сайты Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Херсонской, Черниговской ОГА. "Все они имеют высокие показатели информационной прозрачности", – отметили в Госкомтелерадио.

Также сообщается, что значительную динамику роста информационной прозрачности среди центральных органов исполнительной власти продемонстрировали Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Национальная полиция Украины, Государственная миграционная служба Украины, Министерство образования и науки Украины, Государственное агентство по вопросам электронного правительства Украины и Министерство культуры Украины, а среди местных органов исполнительной власти - Запорожская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Луганская, Волынская Кировоградская и Черновицкая областные госадминистрации.

По информации Госкомтелерадио, такой рост обусловлен, прежде всего, реализованными мерами по адаптации своих сайтов к потребностям лиц с нарушениями зрения и слуха.

"По состоянию на 22.12.2018 года полностью выполнили требования нормативно-правовых актов по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха 47% центральных органов исполнительной власти и 76% местных органов исполнительной власти. Частичную адаптацию своих сайтов к потребностям лиц с нарушениями зрения и слуха осуществили 11% центральных и 12% местных органов исполнительной власти", - сказано в сообщении.

Теги: #госорганы #рейтинги #сайты
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин снял ограничение расходов на закупку автомобилей и оборудования для госорганов

Информсистема по управлению человеческими ресурсами в госорганах заработает в 2020 году

Кабмин одобрил концепцию внедрения информсистемы управления человеческими ресурсами в госорганах

Кибератаки на госинституты и инфраструктурные предприятия - серьезный сигнал для государства

Moody's дает "негативный" прогноз мировых рейтингов на ближайшие год-полтора

Гройсман поручил определить срок продления реорганизации контролирующих органов до сентября

Гройсман поручил министрам подать ему представления о продлении срока реорганизации контролирующих органов до сентября

S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-/B" со "стабильным" прогнозом

S&P подтвердило суверенные рейтинги России с негативным прогнозом

Нацкомфинуслуг обязала все финорганизации создать собственные веб-страницы

ПОСЛЕДНЕЕ

В ГФС отрицают возможное продление льготного режима оформления авто на еврономерах

Общий объем платежей по госдолгу Украины в 2019 году составит $14,2 млрд

ВБ запустил пилотный проект спутникового мониторинга сельхозземель в трех областях Украины

Украинцы за 1,5 месяца оформили 24,6 тыс. авто на еврономерах по новым правилам – Минфин

Нефть дешевеет в пятницу, но завершает неделю рекордными ростом за два года

Курс гривни по индексу "Биг Мака" на начало 2019 г. недооценен на 65%

Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионаже

НБУ может снизить норму обязательной продажи валюты или полностью ее отменить

НКРЭКУ урегулирует механизм выплаты компенсации потребителям э/э при плановых перебоях в энергоснабжении более чем на 48 часов

Введение РФ эмбарго на сельскохозяйственные товары из Украины будет иметь минимальное влияние

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА