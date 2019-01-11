Курс гривни по индексу "Биг Мака" на начало 2019 г. недооценен на 65%

Украинская гривня на январь 2019 года недооценена к доллару на 65,2%, свидетельствует индекс "Биг Мака", рассчитываемый журналом The Economist на основе цены гамбугера ресторанов McDonald's в разных странах.

"Стоимость "Биг Мака" в Украине составляет 54 грн, в США - $5,58. Предполагаемый обменный курс составляет 9,68 грн за $1 (курс по покупательской способности – ИФ)", – указывается в материалах на сайте издания.

Обновленный индекс "Биг Мака" указывает, что переоцененными являются лишь шведская крона (4,6%), норвежская крона (5%) и швейцарский франк (18,7%).

Среди недооцененных валют украинская гривня занимает предпоследнее место, самой недооцененной валютой стал российский рубль – 70,4% с предполагаемым курсом 19,74 рубля за $1, указывает издание.

Помимо этого, на 60% и свыше недооценены валюты Египта, Малайзии, Турции и Аргентины.

При этом наименее недооцененными стали канадский доллар (на 8,9% - C$1,21) и евро (на 16,8% - EUR0,73 за $1).

Индекс Big Mac основан на теории паритета покупательной способности, которая гласит, что валютные курсы должны уравнять стоимость потребительской корзины в различных странах. В данном случае такой корзиной является "Биг Мак", который готовится одинаково в разных странах и цена которого посчитана в долларах. Таким способом можно определить, какие страны обременены дорогой национальной валютой, а какие - поддержаны дешевой. В то же время следует иметь в виду, что цена гамбургера во многом зависит от местных издержек, таких как стоимость аренды и заработная плата персонала, которые заметно отличаются и имеют тенденцию быть ниже в более бедных государствах.