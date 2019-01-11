НКРЭКУ урегулирует механизм выплаты компенсации потребителям э/э при плановых перебоях в энергоснабжении более чем на 48 часов

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установит, что даже при запланированных перерывах в электроснабжении свыше 48 часов операторами системы распределения (ОСР) должна выплачиваться компенсация потребителям.

На заседании регулятора в пятницу принято решение внести соответствующие изменения в постановление №375 "Об утверждении Порядка обеспечения стандартов качества энергоснабжения и предоставлении компенсаций потребителям при их невыполнении" (вступило в действие 21 октября 2018 года).

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Как отмечается в обосновании к документу, вопросы компенсаций регулирует Порядок обеспечения стандартов качества предоставления услуг по энергоснабжению (утвержденный постановлением НКРЭКУ от 18 октября 2016 года и действовавший до 24 октября 2018 года). В связи с введением нового розничного рынка э/э и разделением облэнерго на две компании – оператора сетей и поставщика – механизм выплаты компенсаций оказался неурегулированным, поскольку оператор сетей не выставляет потребителям счета.

В связи с этим НКРЭКУ вносит пункт в постановление №375, которым предусматривается компенсация оператором системы распределения при невыполнении гарантированных стандартов качества энергоснабжения.

Также предлагается установить, что даже при запланированных перерывах в электроснабжении свыше 48 часов компенсация потребителям предоставляется.