Юристы ожидают больше исков к госорганам и налоговых споров из-за снижения максимальной ставки судебного сбора в админсудах

С 1 января в Украине снизилась максимальные ставки судебного сбора в административных судах с исками имущественного характера с 350 до 10 размеров прожиточного минимума, юристы ожидают увеличения количества налоговых споров, а также больше исков к госорганам.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" советник юрфирмы Evris Александр Кренец, истец-юридическое лицо либо субъект властных полномочий должен будет заплатить от 1921 грн до 19,21 тыс. грн судебного сбора.

"В первую очередь данные изменения естественно отразятся на налоговых спорах. Нельзя отрицать, что налогоплательщики-юридические лица выигрывают от таких нововведений. Однако наибольшую выгоду получили естественно контролирующие органы – субъекты властных полномочий. Ведь едва ли не ключевым основанием для отказа в принятии апелляционных и кассационных жалоб контролирующих органов была неуплата судебного сбора", - сказал он.

Юрист не ожидает существенного увеличения административных исков за исключением незначительного увеличения количества исков налоговых органов касательно взыскания налогового долга.

Вместе с тем, по мнению А.Кренца, принятое решение "чревато возвратом налоговых органов к старой практике обжалования всех без разбора судебных решений, даже тех, где они явно не правы".

Управляющий партнер юркомпании Riyako&Partners Евгений Рияко отметил, что по своей сути дела в административном судопроизводстве на 90% состоят из исков против госорганов, а лидерами являются иски против Пенсионного фонда Украины в части обжалования по пенсионным вопросам граждан, а также споры по обжалованию штрафных санкций и доначислений налоговыми органами. Замыкает эту тройку категория дел, в которых обжалуются незаконные действия чиновников, например, обжалование отказа в предоставлении земельного участка для приватизации или обжалование штрафов инспекции труда.

"Непомерная финансовая нагрузка на бизнес при защите своих интересов однозначно создает негативный деловой климат, в том числе и для инвесторов. Остальные категории административных дел на сегодняшний день не обременены чрезмерными размерами судебного сбора. Поэтому его уменьшение никак не повлияет на количество исков в судах", - сказал Е.Рияко.

Со своей стороны, старший юрист адвокатской фирмы Pragnum Алена Мичурина отметила, что вопрос непомерного судебного сбора как фактора доступа к правосудию не раз становился предметом жалоб сторон административных споров. По ее мнению, новация по снижению судебного сбора, прежде всего, отразится на количестве инициируемых споров с контролирующими органами, наделенными "штрафными" полномочиями.

"В этот список войдут фискалы, включая таможню, инспекция по труду, пенсионный фонд, служба по чрезвычайным ситуациям и прочие контролеры, которых в Украине насчитывается аж 34", - сказала она.

При этом А.Мичурина подчеркнула, что в 2019 году окончил свое действие мораторий на проверки бизнеса, что "закономерно приведет к увеличению количества этих самых проверок, как следствие, возрастет и количество судебных процессов по обжалованию их результатов".

"Учитывая завершение моратория, снижение ставки судебного сбора для административных споров является своеобразным справедливым жестом от государства, которое, спуская своих "цепных псов", по крайней мере, предоставило бизнесу больше возможностей для обжалования их действий", - сказала А.Мичурина.

Она подчеркнула, что снижение ставки судебного сбора в некоторой степени снимает ограничение доступа к правосудию для бизнеса, однако расширяет возможности госорганов обжаловать решения судов, принятых не в их пользу.

"По итогам 2018 года Верховный суд активно практиковал отказ в принятии кассационных жалоб контролирующих органов при неуплате ими судебного сбора. В то же время, не стоит говорить о том, что отсутствие финансирования когда-либо становилось причиной отказа госорганов от обжалования как такового. В данном случае стоит говорить об упрощении доступа контролирующих органов к судам апелляционной и кассационной инстанций", - считает юрист.

Cоветник юрфирмы "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережная согласна, что снижение ставок судебного сбора в админсудах отразится на налоговых спорах.

По ее словам, это позитивное решение для налогоплательщиков, которые оспаривают налоговые уведомления-решения, однако и налоговые органы смогут подавать апелляционные и кассационные жалобы.

"Если раньше дело могло завершиться в первой инстанции в пользу налогоплательщика только потому, что у госоргана не было денег на подачу апелляционной жалобы, то теперь, этот желанный для налогоплательщика сценарий, будет менее вероятным", - сказала юрист.

Адвокат юридической фирмы Ario Law Firm Наталия Швец, в свою очередь, отметила, что с уменьшением максимального размера судебного сбора для налогоплательщиков увеличится возможность обжаловать доначисление, поэтому "существует вероятность увеличения количества административных исков со стороны налогоплательщиков".

"С другой стороны увеличится и количество обжалований решений судов налоговым органом. Ранее для обжалования решения судов первой и второй инстанции фискальный орган подавал вместе с жалобой ходатайство об отсрочке уплаты судебного сбора. Фактически, за неимением средств на оплату судебного сбора фискальный орган имел определенные трудности с обжалованием решений", - сказала она.

Партнер юридической компании ILF Алексей Харитонов считает, что "больше предприятий захотят обжаловать налоговые доначисления и штрафные санкции, потому что теперь это дешевле".

"Тем, кому начислили большие штрафы, судиться станет дешевле. А для тех, к кому налоговая предъявляет претензии на меньшие суммы, ситуация особо не изменится", - сказал он.

В свою очередь, советник юридической фирмы Sayenko Kharenko Алексей Колток отмечает, что "в общих и хозяйственных судах, где государственные органы не являются такими частыми участниками процесса, максимальные ставки судебного сбора для юрлиц остались без изменений".

"Это свидетельствует о том, что изменения, в первую очередь, направлены на снижение судебных расходов именно госорганов, что не до конца справедливо по отношению к бизнесу, поскольку предприятия будут продолжать оплачивать максимальные ставки", - считает юрист.

А.Колток согласен с тем, что принятые изменения возобновят возможность для госорганов обжаловать судебные решения в судах высших инстанций и "идти до конца" даже при наличии слабой позиции в административном споре.

При этом юрист не ожидает увеличения количества исковых заявлений со стороны юрлиц, в частности, об обжаловании налоговых уведомлений-решений, однако он прогнозирует, что "принятые изменения могут повлиять на увеличение количества исков, апелляционных и кассационных жалоб с более слабой правовой позицией".

По мнению юриста юрфирмы "Астерс" Наталии Мисник, уменьшение судебного сбора в 2019 году является положительным, "ведь правосудие становится доступным" и налогоплательщик может обжаловать неправомерное налоговое уведомление-решение, не рискуя значительными затратами на судебный сбор.

Вместе с тем, Н.Мисник отмечает, что аналогичные преференции получили и представители госорганов.

"Можем ожидать, что количество исков со стороны налоговой также увеличится. Со снижением судебного сбора, вероятно, вернется практика обжалования налоговой невыгодных для нее судебных решений в апелляционном и кассационном порядке. Единственными, кто точно выиграет от этих нововведений, станут адвокаты, поскольку так или иначе, а работы у них в этом году будет больше", - подчеркнула юрист.

Вместе с тем, партнер адвокатского объединения Litigation Group Юрий Демченко считает, что уменьшение ставок судебного сбора не существенно увеличит количество исков.

"В моей практике довольно редко встречались клиенты, которых останавливала сумма судебного сбора, если правда на их стороне, и победа - дело принципа. Тем не менее, нельзя сказать, что эта тенденция вообще никак не повлияет на количества исков - безусловно, увеличение будет, но не существенное", - сказал он.

Как сообщалось, со вступлением в силу закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов" предельный размер судебного сбора снизился с 350 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, начиная с 1 января 2019 года максимально предельный размер судебного сбора для административного иска равен 19,21 тыс. грн, в то время как в 2018 году он составлял 616,7 тыс. грн).

Изменения касаются, в первую очередь, административных дел с суммой требований, превышающей 1,28 млн грн.