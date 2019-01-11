Экономика

10:06 11.01.2019

Украина начинает серийное производство РСЗО "Ольха"

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Украина начинает серийное производство РСЗО "Ольха"

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о начале серийного производства ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха".

"В декабре мы получили дополнительный ресурс - 4 миллиарда гривень на закупку новых образцов ВВТ. Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах, которые значительно повысят наши способности", - рассказал он в интервью правительственному изданию "Урядовый курьер", опубликованному в четверг.

С.Полторак также анонсировал продолжение работы над модернизацией формы и экипировки военных.

"Даем производителям новые технические задания по их улучшению. И уже поступают новые костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей бронированных машин, наколенники и налокотники, сумка транспортная индивидуальная, бахилы утепленные и многое другое", - сообщил министр.

Кроме того, по его словам, продолжаются разработка и военные испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки, в частности для снайперов.

В конце прошлого года С.Полторак сообщил, что проект разработки новой РСЗО "Ольха" с 300-мм управляемой ракетой дальностью до 120 км находится на завершающем этапе.

Теги: #полторак #минобороны #ольха #рсзо
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