Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг

Фондовые индексы большинства государств Западной Европы завершили ростом торги в четверг, несмотря на снижение на протяжении большей части сессии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,34% и составил 348,87 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,52%, германский DAX - на 0,26%, испанский IBEX 35 - на 0,38%, итальянский FTSE MIB - на 0,63%.

Между тем французский CAC 40 снизился на 0,16% на фоне слабой статистики.