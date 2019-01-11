Экономика

10:01 11.01.2019

Доллар США дешевеет на сигналах от Федрезерва

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Доллар США дешевеет на сигналах от Федрезерва

 Курс доллара США снижается после того, как представители Федеральной резервной системы (ФРС) дали сигналы о том, что американский ЦБ не будет спешить с дальнейшим повышением процентных ставок, сообщает Dow Jones.

Евро торгуется утром в районе $1,1525 против $1,1500 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 124,82 иены по сравнению со 124,69 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 108,31 иены против 108,43 иены в четверг.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2760 против $1,2747 днем ранее и 1,1071 евро по сравнению с 1,1084 в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду опустился на 0,22%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,18%.

Курс юаня на текущей неделе поднялся на 1,5% относительно доллара, что является максимальным приростом с июля 2005 года. В пятницу китайская нацвалюта подорожала на 0,3% - до 6,768 юаня/$1.

Председатель совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл и его заместитель Ричард Кларида в четверг подтвердили курс на осторожное и взвешенное повышение процентных ставок в этом году.

Теги: #курс #валюта #доллар #фрс
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