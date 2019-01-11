Фондовые рынки АТР растут на оптимизме в отношении торговых переговоров, заявлениях Пауэлла

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналам о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать перерыв в повышении процентных ставок.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, тайваньский TAIEX - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.

США и Китай движутся к проведению нового раунда переговоров на более высоком уровне для преодоления противоречий в торговой сфере. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

"Позитивные сигналы относительно торгового спора США и КНР продолжают находить отклик у инвесторов, и это позволяет предположить, что азиатский рынок акций готов к росту", - цитирует Market Watch Стивена Иннеса, отвечающего за рынки АТР в Oanda.