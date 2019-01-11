Экономика

09:58 11.01.2019

Начало года на рынке акций США стало лучшим за 13 лет

1 мин читать
Начало года на рынке акций США стало лучшим за 13 лет

Американские фондовые индексы в четверг перешли от снижения к росту, завершив в плюсе пятую сессию подряд, S&P 500 и Dow Jones вышли из зоны коррекции, прибавив более 10% с последнего минимума, зафиксированного 24 декабря, пишет Dow Jones.

В целом, начало года на рынке акций США стало лучшим за 13 лет: за первые семь сессий 2019 года индексы продемонстрировали самый сильный рост с 2006 года. Dow Jones за этот период прибавил 2,89%, S&P 500 - 3,58%, Nasdaq - 5,3%.

Трейдеры сохраняют оптимизм в связи с переговорами о торговле между США и Китаем и рассчитывают, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает перерыв в повышении процентных ставок.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что экономика США находится в хорошем состоянии. При этом он добавил, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

Вместе с тем сохраняются опасения, связанные с частичной приостановкой работы правительства США, которая вполне может стать самой продолжительной в истории.

Теги: #сша #индексы #рынки #экономика
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг

Фондовые рынки АТР растут на оптимизме в отношении торговых переговоров, заявлениях Пауэлла

Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до минимума за 10 лет

Аналитики ухудшают прогнозы прибыли компаний мира самыми быстрыми темпами с 2009г

Восемь украинских стартапов представляют Украину на выставке "CES-2019" в Лас-Вегасе

Фондовые индексы США выросли в среду на оптимизме в отношении торговых переговоров, политики ФРС

Торговые переговоры США и Китая завершились на оптимистичной ноте

МВФ отмечает все еще слабый рост экономики Украины

Рост на рынках акций Европы усилился к вечеру на заявлениях Трампа о переговорах США и Китая

Доллар стабилен к евро и фунту на торгах в пятницу, иена дешевеет

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена э/э на технические цели для ОСМД снижена до уровня установленных для населения тарифов

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря

Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС

На шахте им. Героев космоса произошла вспышка метана, 5 горняков получили ожоги

Украина начинает серийное производство РСЗО "Ольха"

Доллар США дешевеет на сигналах от Федрезерва

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом за 2 года

Порошенко: нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска

Нефть дешевеет после восьмидневного ралли, Brent опустилась до $61,33 за баррель

Украина подтверждает позицию обеспечивать транзит газа после 2019г по европейским правилам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА