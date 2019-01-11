Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом за 2 года

Цены на нефть опускаются в пятницу после подъема по итогам девяти предыдущих сессий и завершают неделю самым существенным ростом за два года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 кв составляет $61,51 за баррель, что на $0,17 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,24 (0,39%) - до $61,68 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,09 (0,17%) - до $52,5 за баррель. По итогам торгов 10 января контракт вырос в цене на $0,23 (0,44%) - до $52,59 за баррель.

Девятидневное ралли для Brent стало самым продолжительным с сентября 2007 года, для WTI - с января 2010 года, пишет Market Watch.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI - на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 года.