Экономика

08:47 11.01.2019

Порошенко: нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска

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Порошенко: нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украине в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход страны из зоны риска, связанного с дефолтом.

"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Самое тяжелое у нас точно позади. Двигаемся вперед" – написал П. Порошенко в своем аккаунте в Твиттере в пятницу утром.

Теги: #президент #дефолт #украина #стабилизация
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