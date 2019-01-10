Экономика

17:37 10.01.2019

Украина подтверждает позицию обеспечивать транзит газа после 2019г по европейским правилам

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Украина подтверждает позицию обеспечивать транзит газа после 2019г по европейским правилам

Украина готова к конструктивному диалогу на трехсторонних переговорах в Брюсселе (ЕС, Украина, Россия) о долгосрочном транзите газа в Европу через Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы готовы участвовать в конструктивном диалоге, но он должен быть основан на очень четких условиях. И одно из самых важных условий – это распространение европейских норм для того, чтобы иметь четкую, транспарентную и эффективную основу для будущего транзита. Таким образом, 21 января, когда мы будем разговаривать в Брюсселе, наша позиция будет базироваться на этом простом, но очень важном моменте", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Вильнюсе.

П.Климкин также отметил, что нераспространение норм ЕС на проект "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы.

"Наша позиция по будущему транзиту, а также по европейской энергетической безопасности абсолютно ясна: мы готовы принять все соответствующие нормы ЕС для нашей газотранспортной системы. Мы уверены, что будущий транзит должен быть основан на транспарентных и эффективных нормах ЕС. Это будет означать, например, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, транзитный тариф будет рассчитан на основе европейской методологии, управление будет базироваться на европейских нормах", - резюмировал дипломат.

Как сообщалось, делегацию Украины на переговорах возглавит министр иностранных дел Украины П.Климкин. В ее состав войдут: заместитель П.Климкина – Елена Зеркаль, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий и его заместитель Роман Андарак, директор департамента по вопросам развития ТЭК и ЖКХ секретариата Кабмина Сергей Косенко.

По согласию участие в переговорах примут глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко, глава украинского регулятора НКРЭКУ Оксана Кривенко и советник главы МИД Тарас Качка.

Ранее, 9 января, заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу ЕС Марош Шефчович объявил, что второй раунд политических трехсторонних переговоров (ЕС, Украина, Россия) о долгосрочном транзите газа в Европу через Украину состоится 21 января в Брюсселе.

"Нафтогаз" уже подтвердил готовность главы правления компании А.Коболева принять участие в трехсторонней встрече по газу в Брюсселе 21 января.

А.Коболев заявил о готовности Украины, при согласовании этого вопроса правительством, обсудить возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Теги: #ес #переговоры #транзит #украина #рф #климкин #газ
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