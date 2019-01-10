Экономика

17:06 10.01.2019

Порошенко на форуме в Давосе встретится с иностранными инвесторами

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Порошенко на форуме в Давосе встретится с иностранными инвесторами

Президент Украины Петр Порошенко встретится с членами Инвестиционного совета в Давосе (Швейцария) в январе.

"Реформы делают Украину инвестиционно привлекательной. И это точно замечают европейские и мировые компании. В ближайшее время в Давосе я встречусь с членами Инвестиционного совета, компаниями, которые инвестируют в Украину и общая капитализация которых составляет триллион долларов", - сказал П.Порошенко на встрече с жителями Здолбуновского района Ривненской области в четверг.

По мнению президента, эти компании намерены продолжить инвестировать в Украину.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году состоится 22-25 января.

Теги: #давос #инвестиции #порошенко #форум
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