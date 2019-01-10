Порошенко подписал закон о предприятиях ж/д транспорта, имущество которых расположено на неподконтрольной территории Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, проведения антитеррористической операции".

Как сообщается на сайте президента в четверг, внедрение норм закона будет способствовать согласованию норм законодательства и реализации временных мер по недопущению обращения взыскания на активы ПАО "Укрзализныця" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, расположенных на территории проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, на которой органы государственной власти временно не осуществляют полномочия.