Экономика

16:21 10.01.2019

Порошенко подписал закон о предприятиях ж/д транспорта, имущество которых расположено на неподконтрольной территории Донбасса

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Порошенко подписал закон о предприятиях ж/д транспорта, имущество которых расположено на неподконтрольной территории Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, проведения антитеррористической операции".

Как сообщается на сайте президента в четверг, внедрение норм закона будет способствовать согласованию норм законодательства и реализации временных мер по недопущению обращения взыскания на активы ПАО "Укрзализныця" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, расположенных на территории проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, на которой органы государственной власти временно не осуществляют полномочия.

Теги: #донецкая_область #порошенко #укрзализныця #луганская_область #активы
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