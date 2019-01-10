Экономика

16:18 10.01.2019

Германия признана лучшей страной мира для экспатов – HSBC

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Германия признана лучшей страной мира для экспатов – HSBC

Лучшей страной мира для проживания иностранцев в 2018 году была признана Германия, свидетельствуют данные опроса Expat Explorer, проведенного по заказу HSBC компаний YouGov.

Экспаты отметили улучшение баланса между работой и личной жизнью после переезда в Германию, а также высоко оценили общий подход к работе и отсутствие страха быть уволенным.

В первой пятерке лучших для экспатов стран мира также оказался Бахрейн, за год поднявшийся сразу на 10 позиций и занявший второе место. Сотрудников особенно привлекают финансовые условия, которые предлагают компании за переезд в эту страну, включая, помимо собственно зарплаты, субсидии на перелет и оплату жилья.

Великобритания, несмотря на неопределенность, связанную с выходом страны из ЕС, заняла в рейтинге третье место. Экспаты отметили хорошие перспективы для личностного и профессионального роста, а также высокие зарплаты и хорошее соотношение между временем, проведенным на работе, и временем для общения с семьей.

Пятерку наиболее привлекательных для иностранных работников стран замкнули ОАЭ и Швейцария.

В опросе HSBC приняли участие свыше 22 тыс. человек, проживающих в 163 странах мира.

Теги: #миграция #опрос #кадры
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