Германия признана лучшей страной мира для экспатов – HSBC

Лучшей страной мира для проживания иностранцев в 2018 году была признана Германия, свидетельствуют данные опроса Expat Explorer, проведенного по заказу HSBC компаний YouGov.

Экспаты отметили улучшение баланса между работой и личной жизнью после переезда в Германию, а также высоко оценили общий подход к работе и отсутствие страха быть уволенным.

В первой пятерке лучших для экспатов стран мира также оказался Бахрейн, за год поднявшийся сразу на 10 позиций и занявший второе место. Сотрудников особенно привлекают финансовые условия, которые предлагают компании за переезд в эту страну, включая, помимо собственно зарплаты, субсидии на перелет и оплату жилья.

Великобритания, несмотря на неопределенность, связанную с выходом страны из ЕС, заняла в рейтинге третье место. Экспаты отметили хорошие перспективы для личностного и профессионального роста, а также высокие зарплаты и хорошее соотношение между временем, проведенным на работе, и временем для общения с семьей.

Пятерку наиболее привлекательных для иностранных работников стран замкнули ОАЭ и Швейцария.

В опросе HSBC приняли участие свыше 22 тыс. человек, проживающих в 163 странах мира.