Украина в 2018г увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 1,4 раза

Украина в 2018 году экспортировала электроэнергию на сумму $331,942 млн, в т.ч. в декабре – на $34,323 млн.

По данным Государственной фискальной службы, в Венгрию поставлена электроэнергия на $189,958 млн, Польшу – на $78,763 млн, Молдову – на $53,144 млн, другие страны – на $10,078 млн.

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Таким образом, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в 2018-м возрос на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($235,541 млн).

Кроме того, Украина за указанный период импортировала электроэнергию на $1,402 млн (из РФ – на $1,327 млн, Беларуси – на $0,067 млн, Молдовы – на $0,008 млн).