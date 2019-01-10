Экономика

13:19 10.01.2019

ФГИ и МВФ договорились о сотрудничестве для разрешения проблем блокирования большой приватизации

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ФГИ и МВФ договорились о сотрудничестве для разрешения проблем блокирования большой приватизации

И.о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров и постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман заключили договоренности о разрешении проблем, блокирующих большую приватизацию.

"Договорились с постоянным представителем МВФ г-ном Люнгманом совместными усилиями разрешить проблемы, которые блокируют процесс большой приватизации", – написал В.Трубаров в соцсети Facebook.

При этом он напомнил, что среди условий продолжения сотрудничества с МВФ – старт продажи компаний из перечня большой приватизации в 2019 году.

Он также подчеркнул, что отобранные на конкурсе в минувшем году консорциумы инвестсоветников не могут приступить к подготовке компаний к приватизации из-за судебных исков.

"Фактически с апреля прошлого года простаивает ОПЗ (Одесский припортовый завод – ИФ), а инвестиционный советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine та SARS Сapital не могут начать процесс подготовки к приватизации и реструктуризации завода, в том числе и перед НАК "Нафтогаз", что позволило бы предприятию начать производство продукции", – отметил В.Трубаров.

Теги: #приватизация #фги #трубаров #мвф
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