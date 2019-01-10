Аналитики ухудшают прогнозы прибыли компаний мира самыми быстрыми темпами с 2009г

Аналитики снижают прогнозы прибыли компаний по всему миру самыми быстрыми темпами с 2009 года - разница между количеством улучшенных и ухудшенных прогнозов стала максимальной за этот период, свидетельствуют данные Citigroup Inc.

Вместе с тем, как пишет агентство Bloomberg, обновленные прогнозы, вероятно, уже учтены в котировках, поскольку трейдеры в декабре панически распродавали американские акции.

По мнению экспертов Barclays Investment Solutions, инвесторы уже сыграли на опережение и останутся в плюсе, даже если прибыль компаний не дотянет до прогнозов.

"Рынки, как обычно, обогнали аналитиков", - говорит главный инвестиционный директор Barclays Investment Solutions Уилл Хоббс.

"Аналитики всегда запаздывают. Я не вижу в этих данных сигнала об обязательном ухудшении ситуации и полагаю, что в котировках уже учтено много негативных новостей", - заявил глава отдела макростратегии State Street Global Markets в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Тимоти Граф.

По оценкам экспертов JPMorgan Asset Management, даже если в США начнется рецессия (а это сейчас отнюдь не базовый сценарий) и спад распространится по всему миру, темпы сокращения прогнозов и прибыли будут намного меньше, чем в 2007 году. Тогда оценки аналитиков были снижены на 40%.

Соответственно, и реакция рынка акций будет более сдержанной.

По данным Citigroup, в конце декабря и начале января больше всего прогнозы с понижением пересматривались в США и Японии. Если рассматривать отдельные отрасли, то лидерами по числу ухудшенных прогнозов стали нефтегазовые и высокотехнологичные компании.

Сезон корпоративной отчетности стартует на следующей неделе. Однако, по словам аналитика Berenberg Ульриха Урбана, инвесторов сейчас отвлекают другие риски, включая торговые переговоры США и Китая и приостановку работы американского правительства.