Кабмин создал правительственный Стратегический комитет во главе с Гройсманом
Кабинет министров Украины создал правительственный Стратегический комитет.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве.
В состав комитета входят премьер-министр (глава комитета), первый вице-премьер, министр Кабмина (заместитель главы), министр финансов (заместитель главы) и министр юстиции.
Данный комитет будет рассматривать вопросы реализации приоритетных реформ; вопросы концептуальных, стратегических и программных документов правительства и утверждает политические решения; проекты решений по приоритетных действиях правительства и отчетов о выполнении; проекты законов о государственном бюджете.
Отмечается, что на Стратегическом комитете будут урегулированы политические разногласия в позициях органов исполнительной власти.