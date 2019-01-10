Экономика

12:52 10.01.2019

Кабмин создал правительственный Стратегический комитет во главе с Гройсманом

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Кабмин создал правительственный Стратегический комитет во главе с Гройсманом

Кабинет министров Украины создал правительственный Стратегический комитет.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве.

В состав комитета входят премьер-министр (глава комитета), первый вице-премьер, министр Кабмина (заместитель главы), министр финансов (заместитель главы) и министр юстиции.

Данный комитет будет рассматривать вопросы реализации приоритетных реформ; вопросы концептуальных, стратегических и программных документов правительства и утверждает политические решения; проекты решений по приоритетных действиях правительства и отчетов о выполнении; проекты законов о государственном бюджете.

Отмечается, что на Стратегическом комитете будут урегулированы политические разногласия в позициях органов исполнительной власти.

Теги: #гройсман #комитет #кабмин
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