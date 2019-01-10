Экономика

11:12 10.01.2019

Ernest Airlines с 21 января отменяет рейсы из Львова в Венецию и Милан

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Ernest Airlines с 21 января отменяет рейсы из Львова в Венецию и Милан

Авиакомпания Ernest Airlines (Италия) сокращает количество рейсов из международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого в целях оптимизации сотрудничества, сообщил аэропорт в Facebook.

"С 21 января 2019 года будут отменены рейсы в Венецию и Милан (Мальпенса). Об обновленном графике полетов и новых направлениях будет объявлено дополнительно", - отмечается в сообщении.

По данным аэропорта "Львов", в течение 2018 года Ernest Airlines перевезла более 100 тыс. пассажиров между Львовом и городами Италии.

Ernest Airlines начала летать во Львов с 20 октября 2017 года, запустив рейс из Львова в Милан (Бергамо), в декабре 2017 года авиакомпания начала полеты в Венецию и Неаполь, а с 22 июня 2018 года Ernest Airlines расширила географию полетов в Милан (Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоу-кост-перевозчиком. Обслуживает итальянский и албанский рынки.

Теги: #львов #авиакомпания #ernest_airlines
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