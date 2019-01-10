Экономика

10:24 10.01.2019

Фондовые индексы Европы выросли вслед за подъемом котировок акций автопроизводителей

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Фондовые индексы Европы выросли вслед за подъемом котировок акций автопроизводителей

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем по торговым вопросам, исключением стал испанский индикатор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился по итогам торгов на 0,5% - до 347,7 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,7%, французский CAC 40 - 0,8%, германский DAX - также 0,8%, итальянский FTSE MIB - 0,9%. Испанский IBEX 35 опустился на 0,3%.

Торговые переговоры между представителями Вашингтона и Пекина завершились в среду на оптимистичной ноте, и эксперты рассчитывают, что в ближайшие несколько недель стороны подпишут финальное соглашение, пишет MarketWatch.

Теги: #биржи #европа #ставки
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