Экономика

10:18 10.01.2019

Доллар продолжает дешеветь после публикации протокола заседания ФРС

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Доллар продолжает дешеветь после публикации протокола заседания ФРС

 Долларовый индекс слабо опускается в четверг после падения накануне до минимального уровня за три месяца вслед за публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 18-19 декабря.

Многочисленные комментарии представителей Федрезерва ранее уже позволили инвесторам сделать вывод об изменении настроя руководства Центробанка в сторону более "голубиного", и протокол декабрьского заседания ФРС подтвердил это.

Руководители Федрезерва считают целесообразным провести еще несколько раундов повышения процентных ставок, но готовы проявить терпение и не спешить с ужесточением кредитно-денежной политики, свидетельствует опубликованный в среду протокол.

Некоторые из представителей Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) уже на декабрьском заседании высказывались в пользу паузы в подъеме ставки, говорится в протоколе. Тем не менее, по итогам декабрьского заседания ставка была повышена в четвертый раз в 2018 году, до 2,25-2,50% годовых

Теги: #курс #фрс #доллар
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