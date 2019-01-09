Торговые переговоры США и Китая завершились на оптимистичной ноте

Чиновники США и Китая, участвовавшие в трехдневных переговорах о торговле, смогли сблизить позиции по ряду вопросов, включая торговлю энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией, но при этом в других сферах осталось много нерешенных вопросов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Переговоры изначально планировались на два дня, но во вторник были продлены еще на день, что рынки сочли признаком прогресса.

В американской делегации остались довольны их ходом, передает телеканал CNBC. По словам заместителя министра сельского хозяйства Теда Маккинни, который входил в состав делегации США, переговоры прошли "довольно хорошо".

"Поездка была хорошей для нас", - добавил он. При этом Т.Маккинни отметил, что американская делегация в настоящий момент завершает переговоры в Китае и возвращается в США.

Министерство иностранных дел КНР позднее опубликует официальное заявление по итогам переговоров, заявил пресс-секретарь ведомства Лю Кан.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении торговых переговоров с Китаем. "Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" - написал он в своем микроблоге в Twitter.