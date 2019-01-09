Экономика

11:52 09.01.2019

Торговые переговоры США и Китая завершились на оптимистичной ноте

1 мин читать
Торговые переговоры США и Китая завершились на оптимистичной ноте

Чиновники США и Китая, участвовавшие в трехдневных переговорах о торговле, смогли сблизить позиции по ряду вопросов, включая торговлю энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией, но при этом в других сферах осталось много нерешенных вопросов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Переговоры изначально планировались на два дня, но во вторник были продлены еще на день, что рынки сочли признаком прогресса.

В американской делегации остались довольны их ходом, передает телеканал CNBC. По словам заместителя министра сельского хозяйства Теда Маккинни, который входил в состав делегации США, переговоры прошли "довольно хорошо".

"Поездка была хорошей для нас", - добавил он. При этом Т.Маккинни отметил, что американская делегация в настоящий момент завершает переговоры в Китае и возвращается в США.

Министерство иностранных дел КНР позднее опубликует официальное заявление по итогам переговоров, заявил пресс-секретарь ведомства Лю Кан.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении торговых переговоров с Китаем. "Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Теги: #сша #торговля #китай
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Доллар стабилен к евро и фунту на торгах в пятницу, иена дешевеет

Jaguar Land Rover отзывает почти 69 тыс. автомобилей в Китае

Крупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж

США и Китай начинают работу над деталями торговой сделки

Импорт в Китай впервые превысит $2 трлн

Рада намерена разрешить Минобороны напрямую закупать импортные товары оборонного назначения – первое чтение

Китай увеличил железнодорожные грузоперевозки в январе-ноябре на 8,7%

Суд в Нью-Йорке удовлетворил требования "Нафтогаза" на получение информации об активах "Газпрома" в Европе

ФГВФЛ продал за 130 млн грн активы из залога НБУ через американскую площадку FFN

Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями "Нафтогаза" в отношении "Газпрома"

ПОСЛЕДНЕЕ

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г

Предприятия "Нафтогаза Украины" в 2018 году уплатили в госбюджет почти 137 млрд грн

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год

МВФ отмечает все еще слабый рост экономики Украины

Цены на нефть растут седьмую сессию подряд, Brent подорожала до $58,27 за баррель

Рост на рынках акций Европы усилился к вечеру на заявлениях Трампа о переговорах США и Китая

Основатель Oracle Эллисон раскрыл данные о вложениях в Tesla

Доллар дорожает к евро, фунту и иене после падения накануне

Нефть продолжает самое длительное ралли за 17 месяцев, Brent поднялась выше $58,2

Законопроект об обороте сельхозземель находится на стадии доработки и согласования - Госгеокадастр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА