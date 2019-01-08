Экономика

18:11 08.01.2019

МВФ отмечает все еще слабый рост экономики Украины

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МВФ отмечает все еще слабый рост экономики Украины

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает все еще слабый экономический рост Украины, указывается в сообщении Фонда, обнародованном вместе с текстом меморандума с Украиной по программе stand-by (SBA).

"Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона", - указывается в сообщении.

Несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 гг., усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.

Как сообщалось, Совет директоров МВФ по итогам заседания 19 декабря утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) будет предоставлен сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров.

Новая программа SBA обеспечит поддержку экономической политики властей в 2019 году и сосредоточится на удержании макроэкономической и финансовой стабильности, отмечали в Фонде.

Теги: #рост #экономика #украина #мвф
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