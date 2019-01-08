Экономика

17:49 08.01.2019

Рост на рынках акций Европы усилился к вечеру на заявлениях Трампа о переговорах США и Китая

3 мин читать
Рост на рынках акций Европы усилился к вечеру на заявлениях Трампа о переговорах США и Китая

Рост фондовых индексов Западной Европы усилился к вечеру во вторник на заявлениях президента США Дональда о ходе торговых переговоров с Китаем, рынок акций полностью проигнорировал крайне слабые данные о промышленном производстве Германии.

"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!", - написал Д.Трамп в Twitter.

Американская делегация в Пекине во вторник продолжает переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии", однако из-за уровня участников инвесторы и аналитики сомневаются, что визит приведет к существенным изменениям в отношениях.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов 8 января на 1,2% - до 347,09 пункта. В лидерах роста оказались ритейлеры и компании, связанные с недвижимостью.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,1%, германский DAX - на 1,2%, французский САС 40 - на 1,6%. Итальянский FTSE MIB вырос на 0,8%, испанский IBEX - на 1%.

Объем промышленного производства в Германии в ноябре снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, падение стало максимальным с августа 2014 года. Относительно ноября 2017 года объем промпроизводства рухнул на 4,7%.

Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3% и снижения второго на 0,8%.

Дефицит торгового баланса Франции вырос в ноябре больше прогноза - до 5,1 млрд евро с 4,06 млрд евро месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 4,95 млрд евро.

В парламенте Великобритании возобновилось обсуждение законопроекта о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Правительство Великобритании запланировало проведение голосования британской Палаты общин по законопроекту на 15 января, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Джеймс Слэк. Законодателям предстоит утвердить дату голосования в среду.

При этом официальный Лондон опровергает сообщения о том, что дата самого Brexit может быть отложена из-за отсутствия соглашения с ЕС и разногласий в британском парламенте.

Акции швейцарского производителя труб и сантехнических систем Geberit подешевели на 4%, до минимума за два года. Аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для его бумаг с "нейтрально" до "продавать".

Европейские чипмейкеры и другие связанные с отраслью компании демонстрируют динамику слабее рынка акций в целом из-за слабых результатов Samsung Electronics - одного из их важнейших клиентов. Операционная прибыль и выручка Samsung в IV квартале оказались существенно хуже ожиданий. Акции Siltronic упали в цене на 2,1%, ASML - на 0,1%.

Вместе с тем цена бумаг AMS, поставляющей компоненты для продуктов Apple, подскочила на 8,7% на торгах в Цюрихе. AMS разработала новый датчик освещенности, интегрированный с датчиком приближения, для размещения за экранами OLED, тогда как сейчас такие датчики обычно располагают в верхней или нижней рамке экрана.

Курс акций датской Bank & Olufsen взлетел более чем на 15% благодаря прогнозам сильного роста выручки и прибыли.

Котировки акций британских ритейлеров повышаются, поскольку консалтинговая фирма Kantar предварительно сообщила о новом рекорде продаж в рождественский период. Tesco прибавил 3,3%, Marks & Spencer - 5,6%.

Аналитики Deutsche Bank считают, что европейские акции сейчас торгуются в среднем на 6% ниже справедливой стоимости, и ожидают, что Stoxx 600 к концу июня может подскочить на 10%.

Теги: #рынки #акции #экономика
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МВФ отмечает все еще слабый рост экономики Украины

Начало года для S&P 500 и Dow Jones стало худшим с 2000г

Китай снял запрет на импорт украинской птицы

НБУ сигнализирует об ослаблении инфляционных рисков и улучшении инфляционных ожиданий

Рынки акций Европы резко упали по итогам предрождественской недели

Экономические модели не предвещают рецессии в мире в ближайший год - эксперты

Азиатские рынки акций снизились вслед за индексами США

Индекс ПФТС в четверг еще немного вырос

Рынки акций Европы повышаются на позитиве от ЦБ Британии и США

Рынки акций Европы не показали единой динамики

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть растут седьмую сессию подряд, Brent подорожала до $58,27 за баррель

Основатель Oracle Эллисон раскрыл данные о вложениях в Tesla

Доллар дорожает к евро, фунту и иене после падения накануне

Нефть продолжает самое длительное ралли за 17 месяцев, Brent поднялась выше $58,2

Законопроект об обороте сельхозземель находится на стадии доработки и согласования - Госгеокадастр

Заполненность поезда Мукачево-Будапешт за первый месяц работы составила 38%

Украина объявила 12 конкурсов на разработку углеводородных месторождений по СРП на 50 лет

Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit - EY

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 3,8 млрд куб. м

Кабмин одобрил передачу 90% прав "Надра Юзовская" в СРП по Юзовской площади в пользу Yuzgaz с оператором словацкой Nafta

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА