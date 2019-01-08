Рост на рынках акций Европы усилился к вечеру на заявлениях Трампа о переговорах США и Китая

Рост фондовых индексов Западной Европы усилился к вечеру во вторник на заявлениях президента США Дональда о ходе торговых переговоров с Китаем, рынок акций полностью проигнорировал крайне слабые данные о промышленном производстве Германии.

"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!", - написал Д.Трамп в Twitter.

Американская делегация в Пекине во вторник продолжает переговоры с представителями китайской стороны. Этот визит стал первой личной встречей с 1 декабря, когда лидеры двух государств объявили о "торговом перемирии", однако из-за уровня участников инвесторы и аналитики сомневаются, что визит приведет к существенным изменениям в отношениях.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов 8 января на 1,2% - до 347,09 пункта. В лидерах роста оказались ритейлеры и компании, связанные с недвижимостью.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,1%, германский DAX - на 1,2%, французский САС 40 - на 1,6%. Итальянский FTSE MIB вырос на 0,8%, испанский IBEX - на 1%.

Объем промышленного производства в Германии в ноябре снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, падение стало максимальным с августа 2014 года. Относительно ноября 2017 года объем промпроизводства рухнул на 4,7%.

Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3% и снижения второго на 0,8%.

Дефицит торгового баланса Франции вырос в ноябре больше прогноза - до 5,1 млрд евро с 4,06 млрд евро месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 4,95 млрд евро.

В парламенте Великобритании возобновилось обсуждение законопроекта о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Правительство Великобритании запланировало проведение голосования британской Палаты общин по законопроекту на 15 января, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Джеймс Слэк. Законодателям предстоит утвердить дату голосования в среду.

При этом официальный Лондон опровергает сообщения о том, что дата самого Brexit может быть отложена из-за отсутствия соглашения с ЕС и разногласий в британском парламенте.

Акции швейцарского производителя труб и сантехнических систем Geberit подешевели на 4%, до минимума за два года. Аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для его бумаг с "нейтрально" до "продавать".

Европейские чипмейкеры и другие связанные с отраслью компании демонстрируют динамику слабее рынка акций в целом из-за слабых результатов Samsung Electronics - одного из их важнейших клиентов. Операционная прибыль и выручка Samsung в IV квартале оказались существенно хуже ожиданий. Акции Siltronic упали в цене на 2,1%, ASML - на 0,1%.

Вместе с тем цена бумаг AMS, поставляющей компоненты для продуктов Apple, подскочила на 8,7% на торгах в Цюрихе. AMS разработала новый датчик освещенности, интегрированный с датчиком приближения, для размещения за экранами OLED, тогда как сейчас такие датчики обычно располагают в верхней или нижней рамке экрана.

Курс акций датской Bank & Olufsen взлетел более чем на 15% благодаря прогнозам сильного роста выручки и прибыли.

Котировки акций британских ритейлеров повышаются, поскольку консалтинговая фирма Kantar предварительно сообщила о новом рекорде продаж в рождественский период. Tesco прибавил 3,3%, Marks & Spencer - 5,6%.

Аналитики Deutsche Bank считают, что европейские акции сейчас торгуются в среднем на 6% ниже справедливой стоимости, и ожидают, что Stoxx 600 к концу июня может подскочить на 10%.