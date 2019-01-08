Экономика

16:25 08.01.2019

Основатель Oracle Эллисон раскрыл данные о вложениях в Tesla

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Основатель Oracle Эллисон раскрыл данные о вложениях в Tesla

Ларри Эллисон, один из основателей Oracle Corp., раскрыл данные о вложениях в Tesla Inc., сообщив, что владеет 3 млн акций американского производителя электромобилей, которые оцениваются в $1 млрд.

Таким образом, Л.Эллисону принадлежит 1,75% акций Tesla, и он занимает вторую позицию среди крупнейших индивидуальных инвесторов компании после ее основателя Илона Маска.

И.Маску принадлежит около 20% Tesla.

Л.Эллисон владеет долей Tesla не напрямую, а через Lawrence J. Ellison Revocable Trust, говорится в заявлении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В ходе встречи с аналитиками в октябре Л.Эллисон сообщал, что доля в Tesla является второй из его крупнейших инвестиций, а также назвал себя "близким другом" И.Маска.

В конце декабря 2018 года Л.Эллисон вошел в совет директоров Tesla в рамках соглашения с SEC, требовавшей от компании ввода двух независимых представителей в совет директоров. Помимо Л.Эллисона, новым членом совета директоров Tesla стала HR-директор Walgreens Boots Alliance Inc. Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Теги: #tesla #акционеры
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