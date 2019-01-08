Экономика

15:52 08.01.2019

Доллар дорожает к евро, фунту и иене после падения накануне

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Доллар дорожает к евро, фунту и иене после падения накануне

 Долларовый индекс растет во вторник, восстанавливаясь после существенного падения по итогам предыдущей сессии.

Евро дешевеет относительно доллара на фоне слабых статданных из Германии и еврозоны, курс фунта снижается в связи с приближением даты Brexit.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,2%.

Накануне значение долларового индекса опустилось на 0,5%, до минимального уровня с середины октября прошлого года. Негативом для американской валюты стало заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сделанное в минувшую пятницу, о том, что Центробанк намерен придерживаться "терпеливого" подхода к кредитно-денежной политике. Эти слова были восприняты инвесторами как сигнал того, что Центробанк готовится ослабить темпы ужесточения кредитно-денежной политики.

Пара евро/доллар во вторник торгуется на уровне $1,1441 по сравнению с $1,1474 на закрытие предыдущей сессии.

Объем промышленного производства в Германии в ноябре снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, падение стало максимальным с августа 2014 года. Относительно ноября 2017 года объем промпроизводства рухнул на 4,7%. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3% и снижения второго на 0,8%.

Кроме того, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в декабре 2018 года опустился по итогам двенадцатого месяца подряд - до 107,3 пункта со 109,5 пункта в ноябре, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Декабрьское значение индикатора является минимальным за почти два года - с января 2017 года.

Курс фунта относительно доллара опустился до $1,2747 по сравнению с $1,2777 на закрытие предыдущих торгов.

Правительство Великобритании запланировало проведение голосования в Палате общин по законопроекту о выходе страны из Евросоюза на 15 января 2019 года, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Джеймс Слэк. Законодателям предстоит утвердить дату голосования в среду.

Курс доллара к иене поднялся во вторник до 108,83 иены против 108,72 иены накануне, курс евро к иене опустился до 124,51 иены по сравнению со 124,75 иены в понедельник.

Теги: #валюта #курсы
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