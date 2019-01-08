Экономика

11:53 08.01.2019

Заполненность поезда Мукачево-Будапешт за первый месяц работы составила 38%

1 мин читать
Заполненность поезда Мукачево-Будапешт за первый месяц работы составила 38%

За первый месяц работы (с 9 декабря 2018 года по 3 января 2019 года) поезд №33/34 сообщением Мукачево-Будапешт перевез 1602 пассажира, сообщил профильный медиацентр АО "Укрзализныця".

В частности, в направлении Мукачево путешествовало 915 пассажиров, в обратном - 687 пассажиров. Наибольший спрос наблюдался накануне Рождества западного обряда. Занятость кресел этого поезда составляет почти 38%.

"Учитывая, что это только начало его курсирования, можно считать запуск этого маршрута удачным", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Как сообщалось, поезд Мукачево-Будапешт запустили с 9 декабря 2018 года, цена на билеты составила около EUR23.

В начале мая 2018 года Е.Кравцов анонсировал запуск совместно с Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START поезда по маршруту Мукачево-Будапешт, подвижной состав для которого должны были предоставить венгерские партнеры.

Предполагалось, что направление будет запущено до конца лета, однако в сентябре "Укрзализныця" отложила его запуск до конца 2018 года. Министр инфраструктуры Владимир Омелян 14 ноября сообщил о первом тестовом рейсе и заявил, что Мукачево может стать крупным железнодорожным хабом.

Теги: #будапешт #мукачево #укрзализныця #поезд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 760 тыс. грн за отказ развести мостовые конструкции в 2017 г.

"Укрзализныця" в январе начнет переговоры о продлении до Таллина маршрута поезда Киев-Рига

"Укрзализныця" выступает за передачу электропоездов на баланс местных органов власти

"Укрзализныця" назначила доппоезд Днепр-Львов на новогодние праздники

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в пострадавшую от непогоды Полтавскую область

"Укрзализныця" планирует заменить запчасти российского производства украинскими

"Укрзализныця" по итогам 2018г планирует провести капремонт более 100 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" выставила первые 55 вагонов на аукцион аренды на ProZorro

"Укрзализныця" увеличила в 2 раза пропускную способность участка Мариуполь-Волноваха- Камыш-Заря -Запорожье

"Укрзализныця" запустит ночной экспресс из Запорожья в Ужгород, первый рейс – 16 декабря

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект об обороте сельхозземель находится на стадии доработки и согласования - Госгеокадастр

Украина объявила 12 конкурсов на разработку углеводородных месторождений по СРП на 50 лет

Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit - EY

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 3,8 млрд куб. м

Кабмин одобрил передачу 90% прав "Надра Юзовская" в СРП по Юзовской площади в пользу Yuzgaz с оператором словацкой Nafta

"Энергорынок" в 2018г начал готовить к работе новые структуры, которые обеспечат деятельность конкурентного рынка э/э

MasterCard решила отказаться от названия на логотипе

НБУ утвердил новую систему валютного регулирования и обнародовал дорожную карту валютной либерализации

Amazon стала крупнейшей компанией мира по капитализации, обогнав Microsoft

В почтовых отделениях можно будет обменять валюту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА