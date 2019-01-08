Заполненность поезда Мукачево-Будапешт за первый месяц работы составила 38%

За первый месяц работы (с 9 декабря 2018 года по 3 января 2019 года) поезд №33/34 сообщением Мукачево-Будапешт перевез 1602 пассажира, сообщил профильный медиацентр АО "Укрзализныця".

В частности, в направлении Мукачево путешествовало 915 пассажиров, в обратном - 687 пассажиров. Наибольший спрос наблюдался накануне Рождества западного обряда. Занятость кресел этого поезда составляет почти 38%.

"Учитывая, что это только начало его курсирования, можно считать запуск этого маршрута удачным", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Как сообщалось, поезд Мукачево-Будапешт запустили с 9 декабря 2018 года, цена на билеты составила около EUR23.

В начале мая 2018 года Е.Кравцов анонсировал запуск совместно с Венгерскими государственными железными дорогами MÁV-START поезда по маршруту Мукачево-Будапешт, подвижной состав для которого должны были предоставить венгерские партнеры.

Предполагалось, что направление будет запущено до конца лета, однако в сентябре "Укрзализныця" отложила его запуск до конца 2018 года. Министр инфраструктуры Владимир Омелян 14 ноября сообщил о первом тестовом рейсе и заявил, что Мукачево может стать крупным железнодорожным хабом.