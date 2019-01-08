Украина объявила 12 конкурсов на разработку углеводородных месторождений по СРП на 50 лет

Украина объявила 12 конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) на разработку углеводородных месторождений.

Соответствующие постановления Кабинета министров от 18 декабря 2018 года опубликованы в газете "Урядовый курьер" 5 января 2019 года.

На конкурсы выставлены 12 участков: Груневский, Варвинский, Русановский, Ахтырский, Бузовский, Зеньковский, Ивановский, Ичнянский, Балаклейский, Софиевский, Берестянский и Угновский.

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Месторождения расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Срок действия СРП – 50 лет. Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение трех месяцев с даты публикации объявления об их проведении. Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

На первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Ичнянскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, Груневскому – не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому – не менее 0,8 млрд грн, Охтырскому, Бузовскому, Угновскому – не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому – не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому – 0,45 млрд грн.

По первым 10 участкам инициатива о проведении конкурсов принадлежит Американско-украинскому деловому совету (USUBC) и инвестиционной компании SigmaBleyzer, по остальным – украинскому ООО "Навигатор Компект".

Межведомственная комиссии по организации заключения и выполнения СРП на заседании 16 августа 2018 года утвердила проекты постановлений о проведении 12 конкурсов на углеводородные СРП.

Компания SigmaBleyzer базируется в Хьюстоне (Техас, США), более 25 лет оперирует частными инвестициями в Украине. С момента создания осуществила более 100 инвестиций в широкий спектр секторов, включая энергетику, кабельное телевидение, пищевые продукты и напитки, сельское хозяйство, розничная торговля. В настоящее время, согласно информации на сайте, SigmaBleyzer управляет активами стоимостью около $1 млрд через шесть инвестструктур.

В конце июня 2018 года Государственная служба геологии недр Украины сообщила о готовности SigmaBleyzer вложить в добычу углеводородов в Украине $100 млн в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).

В середине сентября 2018 года SigmaBleyzer объявила о создании нового International Fund for Ukrainian Energy LP (IFUEL, Международный фонд украинской энергетики) на сумму $250 млн, который сосредоточит внимание на инвестициях в энергетический сектор Украины.