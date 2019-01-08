Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 3,8 млрд куб. м

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) по 6 января 2019 года снизила запасы в них на 22,2% (3 млрд 817,56 млн куб. м) – до 13 млрд 377,4 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-31 декабря – 2 млрд 245,84 млн куб. м газа (72,45 млн куб. м/сутки), 1-6 января – 507,67 (84,61 млн куб. м), в т.ч. 6 января – 85 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад – 6 января 2018 года – составил 35,75 млн куб. м при запасах 14 млрд 462,7 млн куб. м, два года назад – 85,61 млн куб. м при запасах 11 млрд 628,96 млн куб. м, три года назад – 130,7 млн куб. м при запасах 13 млрд 226,57 млн куб. м, четыре года назад – 87,82 млн куб. м при запасах 10 млрд 978,6 млн куб. м.

Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м.

В целом, на протяжении 2018 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2 млрд 529,39 млн куб. м или 90,34 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка – в августе (1 млрд 801,4 млн куб. м или 58,11 млн куб. м/сутки).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Запасы в ПХГ Украины на 6 января за 2014-19 гг., млн куб. м:

дата объем 06.01.2019 13 377,40 06.01.2018 14 462,70 06.01.2017 11 628,96 06.01.2016 13 226,57 06.01.2015 10 978,60

Данные: УТГ

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