Экономика

10:37 08.01.2019

Кабмин одобрил передачу 90% прав "Надра Юзовская" в СРП по Юзовской площади в пользу Yuzgaz с оператором словацкой Nafta

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Кабмин одобрил передачу 90% прав "Надра Юзовская" в СРП по Юзовской площади в пользу Yuzgaz с оператором словацкой Nafta

Кабинет министров Украины одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции (СРП) на добычу углеводородов на Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.).

Соответствующее распоряжение №1089-р от 18 декабря 2018 года опубликовано в правительственной газете "Урядовый курьер" 5 января.

Дополнительные соглашения к СРП, предполагающие передачу прав, уполномочен подписать министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 декабря 2018 года принял решение о передаче право инвестора по СРП на разработку Юзовской плаощади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta

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Теги: #срп #надра_юзовская #кабмин
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