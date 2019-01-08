Экономика

09:54 08.01.2019

НБУ утвердил новую систему валютного регулирования и обнародовал дорожную карту валютной либерализации

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НБУ утвердил новую систему валютного регулирования и обнародовал дорожную карту валютной либерализации

 Национальный банк Украины (НБУ) утвердил и опубликовал нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях".

Как сообщается на сайте НБУ, новая система валютного регулирования состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Новое валютное регулирование предусматривает более 20 послаблений на валютном рынке, которые будут введены с 7 февраля 2019 года.

В частности, вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам – до 365 дней; отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн; разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета).

Отменяются также индивидуальные лицензии на валютные операции – их заменит система е-лимитов (EUR2 млн в год для юридических лиц и EUR50 тыс. в год для физических лиц).

Отменяются санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов, а также ограничения на досрочное погашение внешних обязательств. В то же время, разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций, осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины.

Отменяется также процедура регистрации внешних заимствований, разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты – до 150 тыс. грн/день в эквиваленте). Банкам разрешается продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту, а также разрешается заключение валютных свопов с резидентами и нерезидентами.

Банки также могут проводить безлимитные инвестиции в ценные бумаги инвестиционного класса.

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Теги: #нацбанк #регулирование #валюта
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