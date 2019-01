Amazon стала крупнейшей компанией мира по капитализации, обогнав Microsoft

Капитализация крупнейшего мирового интернет-ритейлера Amazon.com Inc. в понедельник превысила рыночную стоимость Microsoft Corp., в результате чего она стала самой дорогой компанией в мире.

По итогам торгов цена акций Amazon поднялась на 3,4%, а капитализация достигла $796,78 млрд. Компания впервые в своей истории стала глобальным лидером по этому показателю, отмечает The Wall Street Journal.

При этом рыночная стоимость Microsoft в понедельник повысилась всего на 0,1% - до $783,57 млрд.

Софтверный гигант Microsoft обогнал по капитализации Apple Inc. в конце ноября. По итогам последних торгов рыночная стоимость производителя iPhone и Mac сократилась на 0,2% - до $701,99 млрд. Таким образом, Apple занимает сейчас четвертое место после Alphabet Inc., холдинговой компании Google, капитализация которой составляет $745,63 млрд.

Рыночная стоимость Apple в начале августа 2018 года превысила $1 трлн, а в начале октября - $1,1 трлн. Однако с того времени котировки акций компании падали.

В десятку самых дорогих компаний в настоящее время входят также Berkshire Hathaway Inc., Facebook Inc., JPMorgan Chase & Co., Johnson & Johnson и Walmart Inc.