Более 6 тыс. предприятий и около 104 тыс. домохозяйств воспользовались программой господдержки АПК в 2018 году - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительственными программами поддержки агропромышленного комплекса (АПК) в 2018 году в Украине воспользовались более 6 тыс. предприятий и около 104 тыс. домохозяйств.

"В 2018 году правительственными программами поддержки аграриев воспользовались более 6000 предприятий и около 104 тысяч украинских домохозяйств", - написал В.Гройсман на странице в Фейсбуке в субботу.

При этом он конкретизировал, что правительство компенсировало 2500 грн хозяевам за каждого телёнка, 1500 грн – предприятиям за каждую молочную корову. Кроме того, компенсированы 80% стоимости семян и саженцев; 15-40% стоимости украинской сельхозтехники и 25-30% стоимости строительства ферм.

"Все программы поддержки аграриев будут продолжены в 2019 году", - заверил премьер.

Как сообщалось, программы господдержки АПК на 2019 год включают 800 млн грн поддержки фермерам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержка хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников. Программа поддержки животноводства и рыбоводства в 2019 году составит 3,5 млрд грн, программа поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники) – около 881,8 млрд грн.