В Харькове планируют поднять стоимость проезда в электротранспорте

На рассмотрение исполкома Харьковского горсовета планируется вынести вопрос об утверждении новых тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метро.

Соответствующие проекты решений опубликованы в Едином городском реестре Харьковского горсовета.

Плату за проезд в троллейбусах и трамваях предлагается поднять до 6 грн (сейчас 4 грн), а в метро – до 8 грн (сейчас 5 грн). В графе "дата проведения исполкома" указано, что эти решения планируется рассмотреть 6 февраля.

26 декабря 2018 года городской голова Харькова Геннадий Кернес на встрече с журналистами сообщил, что в 2019 году планируется повышение стоимости проезда в горэлектротранспорте, но отказался уточнить, на сколько и когда подорожает проезд.

Как сообщалось, 28 марта 2018 года исполком Харьковского горсовета увеличит плату за проезд в горэлектротранспорте на 1 гривню: до 4 грн в трамваях и троллейбусах и до 5 грн в метро