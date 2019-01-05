Экономика

14:36 05.01.2019

В Харькове планируют поднять стоимость проезда в электротранспорте

1 мин читать
В Харькове планируют поднять стоимость проезда в электротранспорте

На рассмотрение исполкома Харьковского горсовета планируется вынести вопрос об утверждении новых тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метро.

Соответствующие проекты решений опубликованы в Едином городском реестре Харьковского горсовета.

Плату за проезд в троллейбусах и трамваях предлагается поднять до 6 грн (сейчас 4 грн), а в метро – до 8 грн (сейчас 5 грн). В графе "дата проведения исполкома" указано, что эти решения планируется рассмотреть 6 февраля.

26 декабря 2018 года городской голова Харькова Геннадий Кернес на встрече с журналистами сообщил, что в 2019 году планируется повышение стоимости проезда в горэлектротранспорте, но отказался уточнить, на сколько и когда подорожает проезд.

Как сообщалось, 28 марта 2018 года исполком Харьковского горсовета увеличит плату за проезд в горэлектротранспорте на 1 гривню: до 4 грн в трамваях и троллейбусах и до 5 грн в метро

Теги: #транспорт #харьковская_ога #тариф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НКРЭКУ установила на 2019г тариф для поставщика э/э "последней надежды"

НКРЭКУ изъяла из тарифа "Укрэнерго" сэкономленные компанией на закупках 215 млн грн

НКРЭКУ с января-2019 хочет увеличить тариф "Энергоатома" на 0,8%

ВБ выделит грант в размере $1 млн на разработку ТЭО скоростного коридора на Троещину

Навигацию на Днепре продлили до конца года

"Наш край" призывает провести проверку ценообразования в общественном транспорте

Еврокомиссия утвердила карты Европейской транспортной сети TEN-T в Украине

Украина становится серьезным игроком на европейском рынке авиаперевозок - Гройсман

Тимошенко призвала депутатов всех уровней противостоять повышению тарифов на газ для населения

Украина и Молдова подписали протокол, увеличивающий разрешенный срок пребывания на молдавской территории транспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

"ДТЭК" намерен купить "Киевобл-" и "Одессаоблэнерго"

Совладелец торговой сети "АТБ" Буткевич стал собственником компании с лицензиями на добычу урана

Договор с поставщиком "последней надежды" на поставку э/э заключил ряд угледобывающих предприятий

Доллар стабилен к евро и фунту на торгах в пятницу, иена дешевеет

Начало года для S&P 500 и Dow Jones стало худшим с 2000г

Jaguar Land Rover отзывает почти 69 тыс. автомобилей в Китае

Цены на нефть растут пятую сессию подряд, Brent подорожала до $56,11 за баррель

За время работы Единой базы данных отчетов об оценке и е-площадок поступления в Госбюджет от уплаты налогов выросли в 4 раза – ФГИ

Госбюджет Украины в 2018 году перевыполнен по доходам на 1,1% - Минфин

Украинцы оформили 16,5 тыс. авто на еврономерах по новым правилам – ГФС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА