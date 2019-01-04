Договор с поставщиком "последней надежды" на поставку э/э заключил ряд угледобывающих предприятий

Ряд угледобывающих предприятий Украины заключил договор на поставку электроэнергии с госпредприятием (ГП) "Укринтерэнерго" как поставщиком "последней надежды" (ППН), чьи конечные цены в среднем на 16% выше, чем у других поставщиков.

Об этом свидетельствуют обновленные данные о контрагентах, размещенные на сайте ГП.

В перечень, в частности, вошли госпредприятие "Угольная компания "Краснолиманская", "Мирноградуголь", "Торецкуголь", "Селидовуголь", "Лисичанскуголь", "Первомайскуголь", "Укруглереструктуризация", "Волыньуголь", "Львовуголь" и др.

Поставщиком э/э для вышеуказанных предприятий до 2019 года являлось госпредприятие "Региональные электрические сети". Уровень расчетов с РЭМ в 2018 году не превысил 40%.

По данным Минэнергоугля, задолженность государственных шахт за э/э на конец прошлого года превышала 11 млрд. грн

Договора с ППН также подписали Криворожская ТЭЦ, водоканалы Рубежного (Луганская обл.), Новоград-Волынского (Житомирская обл.) и "Лисичанскводоканал" (Луганская обл.).

Как сообщалось, ранее договора на поставку э/э с ППН подписали АО "Укртрансгаз", его филиалы и подразделения, АО "Укртранснафта", НАК "Нафтогаз Украины", госпредприятия "Морской торговый порт "Южный", "Администрация морских портов Украины" и ее филиалы, "Украэрорух" и его филиалы, коммунальные предприятия "Бердичевводоканал", "Попаснянский райводоканал".

Потребители, которые переведены на работу с ППН, могут пользоваться его услугами в течение 90 дней.

Тариф на поставку э/э у ППН для потребителей, присоединенных к сетям операторов системы распределения, в среднем на 16% выше, чем у поставщиков универсальных услуг. По первому классу он составляет в среднем 2,7 грн за кВт-ч с НДС (в Луганской области – 2,9 грн), по второму – в среднем 3,4 грн (в Луганской области – 3,9 грн) за кВт-ч с НДС.