Экономика

15:44 03.01.2019

Госбюджет Украины в 2018 году недовыполнен по доходам на 1,3% - Госказначейство

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Госбюджет Украины в 2018 году недовыполнен по доходам на 1,3% - Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в 2018 году составили 928,14 млрд грн, что на 11,77 млрд грн, или на 1,3% меньше планового показателя, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) на своем сайте.

В то же время, согласно ее данным, в декабре 2018 года госбюджет получил 84,87 млрд грн, что на 5,2 млрд грн, или 6,5% выше планового показателя и на 15,5 млрд грн, или 22,4% больше по сравнению с декабрем 2017 года.

По сравнению с 2017 годом доходы госбюджета выросли на 134,3 млрд грн, или на 17%, уточняет ГКСУ.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления в 2018 году принесли бюджету 390,6 млрд грн, что на 0,5% меньше плана и на 18,7% больше прошлогоднего показателя.

В декабре налоговые поступления были перевыполнены на 0,1% относительно запланированного показателя и достигли 32,9 млрд грн. По сравнению с декабрем-2017 налоговые поступления в прошлом месяце выросли на 26%, свидетельствуют данные ГКСУ.

При этом таможенные поступления в декабре 2018 года недовыполнены на 13,8% относительно плана – они составили 29,6 млрд грн. По сравнению с декабрем-2017 таможенные поступления в декабре-2018 были на 1,7% меньше.

В целом в 2018 году доходы от таможенных поступлений не дотянули до плана на 1,4% и составили 338,8 млрд грн, хотя это на 11,5% больше по сравнению с 2017 годом.

Декабрьский план по ГФС был недовыполнен на 7% при поступлениях в 62,5 млрд грн, а за весь 2018 год – на 0,9% при поступлениях в бюджет за этот период в 729,4 млрд грн.

Как уточнило ГКСУ, в 2018 году возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) превысило показатель за 2017-й на 9,7% и достигло 131,6 млрд грн. В том числе в декабре этого года возмещение НДС составило10,05 млрд грн, что на 11,4% больше по сравнению с декабрем-2017.

Национальный банк (НБУ) перечислил в 2018 году на 5,9 млрд грн или 11,7% меньше ожидаемого показателя – 44,6 млрд грн, в декабре отчисления отсутствовали.

Ведомство уточняет, что общий фонд госбюджета в 2018 году был недовыполнен по доходам к плану на 1,1% - 833,6 млрд грн, что на 19,3% больше 2017 года. В том числе в декабре общий фонд получил 72,7 млрд грн, что на 2,9% больше плана.

Доходы местных бюджетов в декабре составили 20,2 млрд грн, что на 3,8% превышает прошлогодний показатель и 10,8% - плановый. А в целом в 2018 году местные бюджеты получили 244,2 млрд грн, что на 0,8% превышает план и на 15% – доходы местных бюджетов в 2017 году.

Согласно данным ГКСУ, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в декабре-2018 увеличились к декабрю-2017 на 20,8% - до 24 млрд грн. А в целом за 2018 год поступления от ЕСВ составили 228 млрд грн, что на 26% больше показателя за позапрошлый год.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.

Теги: #бюджет #госказначейство
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