Экономика

10:20 03.01.2019

"Нафтогаз" раскритиковал постановление о монетизации субсидий за нежелание рассчитываться живыми деньгами

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"Нафтогаз" раскритиковал постановление о монетизации субсидий за нежелание рассчитываться живыми деньгами

НАК "Нафтогаз Украины" раскритиковал правительственное постановление №1176 от 27 декабря 2018 года о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме за нежелание рассчитываться живыми деньгами.

"К сожалению, наши замечания и предложения не учтены. Мы предлагали, чтобы украинцы получали живые деньги на свой счет и самостоятельно, без преград распоряжались ими. В то же время деньгами и дальше будут распоряжаться поставщики услуг", - указано в комментарии к постановлению на странице НАК в Facebook.

"И маленькая изюминка - если государство будет рассчитываться не вовремя, субсидиантам придется оплачивать полный счет самостоятельно", - добавили в компании.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2019 года вступил в силу порядок предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме.

Субсидии будут предоставляться тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением. Домохозяйства, которым субсидия назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим порядком – путем перечисления бюджетных средств местным органам социальной защиты населения на счета организаций, предоставляющих услуги.

С мая 2019 года назначение субсидии домохозяйствам, которые ее получали на протяжении 2018/2019 года, будет предоставляться в денежной форме только после предоставления нового заявления и декларации, в которых обязательно определяется номер мобильного телефона заявителя.

Начиная с октября 2019 года, денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий. Администрирование механизма монетизации будет осуществлять государственный Ощадбанк.

Теги: #нафтогаз #субсидия #монетизация
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