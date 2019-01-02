Услуги "Киевтеплоэнерго" по отоплению и горячему водоснабжению для населения с 1 января 2019г подорожали на 22%

Киевская городская госадминистрация повысила тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, предоставляемые коммунальным предприятием (КП) "Киевтеплоэнерго".

Соответствующее распоряжение КГГА от 22 декабря №2340 (зарегистрировано Главным территориальным управлением юстиции в г.Киеве 26 декабря 2018г) опубликовала газета "Крещатик" 28 декабря 2018г.

Так, тариф на тепло для граждан при наличии квартирного или домового счетчика возрос на 22% - с 1354,36 грн до 1654,41 грн за Гкал (с НДС). При отсутствии счетчиков стоимость отопления 1 кв. м жилплощади возросла на 22% - с 23,09 грн до 38,5 грн (плата взимается лишь за период предоставления данной услуги).

Тариф на горячее водоснабжение для населения увеличился на 21,5%: при наличии полотенцесушителя с до 97,89, а при его отсутствии – с 74,5 грн до 90,54 грн.

Для бюджетных учреждений тариф на горячую воду снизился на 0,2% (с 98,74 грн до 98,49 грн за куб с НДС), для других потребителей – на 0,6% (с 98,65 грн до 98,07 грн с НДС).

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением от 19 октября 2018 года повысила тарифы на отопление ООО «Евро-реконструкция» (эксплуатирует Дарницкую ТЭЦ) на услуги централизованного отопления при наличии счетчиков с 1182,86 грн до 1225,19 грн с ПДВ и с 31,45 грн до 32,58 грн с НДС за 1 кв. с при отсутствии счетчиков.

Тарифы на теплоэнергию растут в связи с тем, что Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября 2018 года пересмотрел формулу расчета цены для продажи газа по спецобязательствам, повысив ее на 22,9% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает Киев теплом и горячим водоснабжением, эксплуатируя свыше 2,7 тыс км магистральных и распределительных теплотрасс, ТЭЦ-5 мощностью 700 МВт, ТЭЦ-6 мощностью 500 МВт, 19 насосных станций и 2,65 тыс. теплопунктов, а также 1,24 тыс индивидуальных теплопунктов. Полноценную операционную деятельность предприятие начало 1 июня 2017 года.