Экономика

12:48 02.01.2019

В двусторонней торговле между Украиной и ЕС начали применяться положения конвенции Пан-Евро-Мед

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В двусторонней торговле между Украиной и ЕС начали применяться положения конвенции Пан-Евро-Мед

Между Украиной и Европейским Союзом с 1 января 2019 года начато применение положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах (Пан-Евро-Мед), сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Что такое Пан-Евро-Мед? Это инструмент, который устанавливает идентичные правила происхождения товаров, применяемые в рамках соглашений о свободной торговле между ее договаривающимися сторонами", - напомнили в пресс-службе МЭРТ в среду.

В министерстве отметили, что в будущем применение Пан-Евро-Мед увеличит выгоды для национальных экспортеров путем открытия дополнительных возможностей для украинских производителей: они смогут использовать принцип диагональной кумуляции происхождения товаров, который применяется между участниками Конвенции при условии существования между ними режимов свободной торговли.

Сейчас участниками конвенции являются 25 сторон, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Украина, Фарерские острова и Черногория.

"На практике применения положений конвенции Пан-Евро-Мед означает, что украинский производитель сможет закупать сырье или комплектующие у одной из участвующих сторон Конвенции, а готовую продукцию экспортировать в другую участницу конвенции без уплаты пошлины, или по заниженной ставке пошлины. Это будет способствовать открытию новых производственных мощностей, большему использованию производственного потенциала, привлечению в региональные и международные цепи создания добавленной стоимости", - подчеркнули в МЭРТ.

Теги: #ес #украина #мэрт
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