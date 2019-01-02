Экономика

11:02 02.01.2019

Украина в 2018г Украина увеличила темпы установки мощностей ВИЭ почти втрое - до 740 МВт

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Украина в 2018г Украина увеличила темпы установки мощностей ВИЭ почти втрое - до 740 МВт

В Украине в 2018 году установлено 742,5 МВт новых генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в 2,8 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчете Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародованном на ее сайте.

Таким образом, общая установленная мощность ВИЭ достигла 2117 МВт.

Средняя единичная мощность введенных в эксплуатацию в 2018 году мощностей составила 3 МВт.

При этом 96% всех введенных ВИЭ - ветряные и солнечные электростанции – ВЭС и СЭС.

Мощности СЭС за год выросли вдвое (с 740 МВт до 1388 МВт), тогда как ВЭС – всего на 12,5% (с 465 МВт до 533 МВт). Мощности станций, работающих на биомассе, увеличились с 39 МВт до 51 МВт, на биогазе – с 34 МВт до 46 МВт.

Больше всего "зеленых" мощностей введено в Херсонской области – 227,2 МВт (почти треть от общегосударственного уровня). Еще 117,4 МВт появилось во Львовской области, на уровне 40-60 МВт – в Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

НКРЭКУ в 2018 году установила "зеленый" тариф для 202 объектов ВИЭ (163 СС, 11 ВЭС, 16 станций на биогазе и биомассе, 12 малых ГЭС).

Регулятор напоминает, что средний "зеленый" тариф в четвертом квартале 2018 года составил 5,7 грн за кВт-ч с НДС, максимальный – 17,69 грн за кВт-ч с НДС.

Как отмечает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины на своей странице в Facebook, за последние четыре года более 6 тыс. домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 121 МВт. При этом почти половина из них - около 3 тыс. - установлена за девять месяцев 2018 года.

По данным Госэнергоэффективности, все больше городов продолжает осваивать возможности генерации тепла из биомассы. В качестве одного из показательных проектов приводится запуск в Каменце-Подольском (Хмельницкая обл.) уникальной теплоэлектростанции общей мощностью 45 МВт, которая для производства э/э и тепла, кроме газа, использует солому, щепы, отходы кукурузы и подсолнечника. Еще один пример - твердотопливная котельная на щепе мощностью 10 МВт в Славутиче (Киевскася обл.), что позволяет обеспечить около 30% города теплом и горячей водой.

Доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии в Украине составляет около 2%, доля в выручке генерирующих компаний – 8,7%.

Теги: #виэ #нкрэку
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