Экономика

10:02 02.01.2019

НКРЭКУ отчиталась о готовности к запуску нового розничного рынка электроэнергии с 1 января

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НКРЭКУ отчиталась о готовности к запуску нового розничного рынка электроэнергии с 1 января

Новый розничный рынок электроэнергии готов к внедрению с 1 января 2019 года, заявила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как отмечается в сообщении комиссии, "Укринтерэнерго" как поставщик "последней надежды", в конце года обнародовал перечень потребителей.

"Ни один потребитель электроэнергии не останется без поставщика!!!" – подчеркивает НКРЭКУ.

Регулятор добавил, что "Энергорынок" также обнародовал на своем сайте информацию о заключенных договорах купли-продажи электроэнергии с участниками розничного рынка: 179 -договора с поставщиками электроэнергии потребителю, 25 – с поставщиками универсальных услуг, один – с поставщиком "последней надежды", 31 – с операторами системы распределения.

"Это означает, что с указанными компаниями юридически урегулированы отношения по покупке ими э/э с целью ее дальнейшей поставки потребителю, а также покупки э/э для покрытия потерь для операторов систем распределения. Теперь без сомнений – новому розничному рынку быть!" – говорится в сообщении НКРЭКУ.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года запустился новый розничный рынок э/э согласно закону "О рынке электроэнергии". Работу начали новые компании, образовавшиеся на базе облэнерго, операторы распределительных сетей и поставщики универсальных услуг (обслуживают население и мелких потребителей с присоединенной мощностью до 150 кВ).

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявляла, что перед запуском в Украине с 1 января розничного рынка электроэнергии в реестрах операторов системы распределения зарегистрировано 683 поставщика. Всего регулятор выдал лицензии 226 поставщикам, некоторые из них зарегистрировались сразу в нескольких регионах.

Теги: #электроэнергия #нкрэку #укринтерэнерго
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