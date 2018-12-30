Экономика

19:48 30.12.2018

Крупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж

1 мин читать
Крупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж

Сразу несколько самых известных американских газет не смогли напечатать субботний тираж из-за технических проблем, сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По одной из версий, причиной сбоя мог стать компьютерный вирус. Среди пострадавших газет оказались The Los Angeles Times, The New York Times и The Wall Street Journal. Сильнее всего пострадали газеты, которые издаются на Западном побережье США. Однако некоторые другие, например, The Baltimore Sun, не смогли напечатать только приложения с комиксами и головоломками.

Источник, знакомый с ситуацией внутри The Los Angeles Times, утверждает, что это была кибератака из-за границы. Представитель издательской компании Tribune Publishing, которой принадлежит ряд газет, не смогла подтвердить эту информацию.

Сбой коснулся изданий, которые пользуются одинаковым программным обеспечением. Однако их страницы в интернете никак не затронуты предполагаемой кибератакой.

Теги: #сша #медиа
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США и Китай начинают работу над деталями торговой сделки

Рада намерена разрешить Минобороны напрямую закупать импортные товары оборонного назначения – первое чтение

Суд в Нью-Йорке удовлетворил требования "Нафтогаза" на получение информации об активах "Газпрома" в Европе

ФГВФЛ продал за 130 млн грн активы из залога НБУ через американскую площадку FFN

Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями "Нафтогаза" в отношении "Газпрома"

"Нафтогаз" обратился в суд США для принудительного взыскания средств с "Газпрома"

США ожидают в 2019г баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+

Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к остальным валютам в ожидании статданных из США

США впервые в новейшей истории стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов

В правительстве обсуждают возможность кризисного контроля Pericles над ОПЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания после Brexit откроет две новые зарубежные военные базы

Трамп рассказал о значительном прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Госавиаслужба согласовала SkyUp маршруты в Черногорию, Чехию и Израиль

"Восто", "Мистобанк", "Универсал" и еще три банка выполнили нормативы НБУ

"Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года, считает глава "Газпрома"

Е-площадки по оценке недвижимости почти на треть повысили тарифы на регистрацию отчетов в Единой базе

ГК "Фокстрот" планирует расширять портфель торговых центров в Украине

"Фокстрот" в 2019 г. намерена вложить до 360 млн грн в обновление сети

Госавиаслужба согласовала SkyUp маршруты в Черногорию, Чехию и Израиль

АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 760 тыс. грн за отказ развести мостовые конструкции в 2017 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА